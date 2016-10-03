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Планету Венера можно было наблюдать в ночном небе в Денецке

Автор:
Natalia Litvinenko
Дата публикации:
16:44
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Просто красивое астрономическое явление: месяц утром расположился под Венерой.

  • 7
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Комментарии (0)

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