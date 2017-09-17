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Главная  /  Репортажи  /  Из-за аномально тёплой погоды вновь расцвёл каштан в Донецке

Из-за аномально тёплой погоды вновь расцвёл каштан в Донецке

Автор:
Natalia Litvinenko
Дата публикации:
16:49
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По причине теплой погоды замечен перепутавший все и снова расцветший каштан в Донецке.

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