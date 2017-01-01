Рейсовый автобус столкнулся с леговым автомобилем на проспекте Вернадского

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 17:38

28

28 1

У дома № 13 по проспекту Вернадского ( в центр) столкнулся автобус и легковой автомобиль.