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Главная  /  Репортажи  /  Рейсовый автобус столкнулся с леговым автомобилем на проспекте Вернадского

Рейсовый автобус столкнулся с леговым автомобилем на проспекте Вернадского

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:38
  • 28
  • 1

У дома № 13 по проспекту Вернадского ( в центр) столкнулся автобус и легковой автомобиль.

  • 28
  • 1

Комментарии (1)

  • LaimeLaim
    18:38
    http://www.mskagency.ru/materials/2706228
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