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Парк "Зарядье" поменял режим работы из-за вандалов

Автор:
Uwis
Дата публикации:
17:51
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С 18 сентября в «Зарядье» начались восстановительные работы. Вход в парк для посетителей по понедельникам открывается теперь с 14:00. С 14 сентября вход на территорию, смотровую площадку «Парящий мост» и в павильоны осуществляется с 15-минутными интервалами. Это поможет распределить потоки посетителей и повысить контроль за объектами.

К сожалению, информация об изменениях в посещении территории по понедельникам на входе отсутствует и многие посетители, естественно, не смогли сегодня утром попасть в парк и были вынуждены коротать время в ожидании 14 часов.
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