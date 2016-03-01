Парк "Зарядье" поменял режим работы из-за вандалов

Автор: Uwis Дата публикации: 17:51

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18 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/193540

С 18 сентября в «Зарядье» начались восстановительные работы. Вход в парк для посетителей по понедельникам открывается теперь с 14:00. С 14 сентября вход на территорию, смотровую площадку «Парящий мост» и в павильоны осуществляется с 15-минутными интервалами. Это поможет распределить потоки посетителей и повысить контроль за объектами.К сожалению, информация об изменениях в посещении территории по понедельникам на входе отсутствует и многие посетители, естественно, не смогли сегодня утром попасть в парк и были вынуждены коротать время в ожидании 14 часов.