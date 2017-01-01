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Главная  /  Репортажи  /  "Мерседес" и "Ленд Ровер" столкнулись на востоке столицы

"Мерседес" и "Ленд Ровер" столкнулись на востоке столицы

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
19:25
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18 сентября на востоке Москвы, произошло столкновение двух иномарок " Ленд Ровер" и "Мерседес". Внедорожник ехал по улице Гаражная в сторону ЧТК, а "Мерседес" по ул. Уткина в сторону ш. Энтузиастов. Водитель немецкой иномарки нарушил ПДД, так как он должен был повернуть сначала "под стрелку" на улицу Гаражная, развернуться и продолжить движение к ш. Энтузиастов. Автомобили получили различные механические повреждения. Пострадавших в ДТП нет. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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