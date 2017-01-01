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Центр реабилитации «Юна» провёл выставку-пристройство кошек на территории ЦСИ «Винзавод»

Автор:
reporterA94
Дата публикации:
19:29
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Центр реабилитации временно бездомных животных «Юна» провёл выставку-пристройство кошек из приютов на территории ЦСИ «Винзавод». Все животные, представленные на выставке, привиты, стерилизованы и, в обязательном порядке, проходят осмотр у ветеринара. На «Винзаводе» своих хозяев ждали около сорока усатых участников из нескольких приютов Москвы и Московской области, которые мечтают обрести семью.

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