Центр реабилитации «Юна» провёл выставку-пристройство кошек на территории ЦСИ «Винзавод»

Автор: reporterA94 Дата публикации: 19:29

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Центр реабилитации временно бездомных животных «Юна» провёл выставку-пристройство кошек из приютов на территории ЦСИ «Винзавод». Все животные, представленные на выставке, привиты, стерилизованы и, в обязательном порядке, проходят осмотр у ветеринара. На «Винзаводе» своих хозяев ждали около сорока усатых участников из нескольких приютов Москвы и Московской области, которые мечтают обрести семью.