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В связи с проведением 23 и 24 сентября фестиваля "Круг света" на 2 часа закроют станции монорельса

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
19:55
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В связи с проведением 23 и 24 сентября Московского международного фестиваля "Круг света" в районе Останкино, для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров в период проведения мультимедийного шоу станции Монорельсовой транспортной системы будут закрыты для входа и выхода пассажиров с 18:00 до 20:00. Сотрудники монорельса приносят извинения за доставленные неудобства. Для проезда к месту проведения праздничных мероприятий москвичи и гости столицы смогут воспользоваться ближайшими станциями метро «ВДНХ» и «Фонвизинская», а также наземным городским транспортом. Во время проведения фестиваля частота движения поездов на Кольцевой и Калужско-Рижской линиях будет увеличена, на других линиях также будут предусмотрены дополнительные составы. Для обеспечения удобства и безопасности пассажиров на станциях метрополитена, приближенных к местам проведения фестиваля, будут дежурить дополнительные наряды сотрудников Службы безопасности Московского метрополитена и работников Центра обеспечения мобильности пассажиров.

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