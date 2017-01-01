"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На Славянской площади подходит к завершению строительство нового транспортного парка под названием «Китай-город»

На Славянской площади подходит к завершению строительство нового транспортного парка под названием «Китай-город»

Автор:
Uwis
Дата публикации:
20:59
  • 0
  • 0

Он станет первым крупным транспортно-пересадочным узлом в центре столицы, от которого в любую точку центральной части города можно добраться за 20 минут. Здесь можно сесть на метро, наземный транспорт, воспользоваться ночными автобусами и услугами такси. Всего от Славянской площади будут отправляться 11 дневных и семь ночных маршрутов наземного транспорта. Пассажиропоток через Славянскую площадь увеличится в полтора раза – с 130 тысяч до 200 тысяч человек в сутки. В теплое время года здесь можно будет взять напрокат велосипед. Через площадь также пройдет пешеходный маршрут до Московского Кремля и парка "Зарядье". У северного вестибюля станции метро "Китай-город" вместо парковки уже установили пять крытых площадок для остановки общественного транспорта.

  • 0
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

1 0
21:00 | tim777
В столице теплая комфортная погода
48 0
17.09 14:14 | kolerov.pavel
Состояние новых домов от застройщика "Алтайэнергожилстрой" в Новоалтайске