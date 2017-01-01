На Славянской площади подходит к завершению строительство нового транспортного парка под названием «Китай-город»

Автор: Uwis Дата публикации: 20:59

0

0 0

Он станет первым крупным транспортно-пересадочным узлом в центре столицы, от которого в любую точку центральной части города можно добраться за 20 минут. Здесь можно сесть на метро, наземный транспорт, воспользоваться ночными автобусами и услугами такси. Всего от Славянской площади будут отправляться 11 дневных и семь ночных маршрутов наземного транспорта. Пассажиропоток через Славянскую площадь увеличится в полтора раза – с 130 тысяч до 200 тысяч человек в сутки. В теплое время года здесь можно будет взять напрокат велосипед. Через площадь также пройдет пешеходный маршрут до Московского Кремля и парка "Зарядье". У северного вестибюля станции метро "Китай-город" вместо парковки уже установили пять крытых площадок для остановки общественного транспорта.