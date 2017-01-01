Автомобилистов предупредили о запрете парковки на набережных в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 21:24

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В центре Москвы на некоторых набережных в районе Замоскворечье появились информационные обращения к столичным автомобилистам. Так, возле организованных парковок на Раушской и Космодамианской набережных установили информационные таблички о запрете парковки на данных местах в предстоящее воскресенье 24 сентября. В этот день с 7:00 до 15:30 на указанных набережных будет перекрыто движение транспорта и закрыта парковка. Это связано с проведением ежегодного Московского марафона на дистанции 42,2 км. Автомобилистов, паркующих свои машины на время проведения спортивного мероприятия просят перепарковать свои транспортные средства на соседние улицы и дворы. Оставшиеся автомобили будут перемещаться при помощи эвакуаторов.