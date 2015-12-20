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В сквере в Олонецком проезде появились миниатюры столичных вокзалов

Автор:
Max_019
Дата публикации:
21:23
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В одном из скверов в Северо-Восточном округе столицы появились два новых арт-объекта – макеты Ярославского и Рижского вокзалов. Они расположились в сквере в Олонецком проезде. Макеты вокзалов – Рижского (в масштабе 1:7) и Ярославского (в масштабе 1:15) — выполнены из фанеры, пластика и других материалов. Они воспроизводят вид вокзалов почти сразу после постройки в начале ХХ века. Здесь можно видеть платформы для пассажиров разных классов, рестораны и другие станционные строения того времени. Есть на вокзале и «пассажиры»: куклы в костюмах 1902-1905 годов. Горожане и гости столицы с большим интересом подходят к макетам, осматривают его и фотографируются на память.

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