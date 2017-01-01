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Неизвестные застрелили мужчину на юге Москвы

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
18.09 23:11
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Вечером на юге Москвы произошло убийство. Вблизи жилых домов в Харьковском проезде, д. 11 в Москве обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для установления всех обстоятельств преступления. Следствие устанавливает круг причастных лиц. Расследование уголовного дела продолжается. По одной из версий совершено заказное убийство - несколькими выстрелами в голову убит гражданин Азербайджана, предположительно, участник одной из ОПГ. На месте работают сотрудники полиции и следственного комитета.

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