Неизвестные застрелили мужчину на юге Москвы

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Вечером на юге Москвы произошло убийство. Вблизи жилых домов в Харьковском проезде, д. 11 в Москве обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для установления всех обстоятельств преступления. Следствие устанавливает круг причастных лиц. Расследование уголовного дела продолжается. По одной из версий совершено заказное убийство - несколькими выстрелами в голову убит гражданин Азербайджана, предположительно, участник одной из ОПГ. На месте работают сотрудники полиции и следственного комитета.