Пресс-конференция посвящённая фестивалю "Круг света" (12.09.2017 г.)

Автор: Стрелец Дата публикации: 01:31

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12 сентября 2017 года состоялась пресс-конференция, посвящённая проведению VII Московскому международному фестивалю "Круг Света". В ней приняли участие: первый заместитель руководителя Департамента спорта и туризма г. Москвы Кондаранцев А.А.; президент Коммуникационной группы LBL, уполномоченного организатора "Круг Света" Лифантьева Т.В. Креативный директор Коммуникационной группы LBL Демёхин В.В. Директор филиала ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть Назаров Д.О. Генеральный директор Государственного академического Малого Театра России Михайлова Т.А. Генеральный директор Государственного мудея-заповедника "Царицыно" Фокина Е.Б. Фестиваль «Круг света» состоится в Москве в седьмой раз. В 2017-м «Круг света» пройдет на шести площадках. Церемония открытия фестиваля состоится 23 сентября в Останкино. Главная телебашня страны в нынешнем году отмечает свой полувековой юбилей. Знаменитые небоскребы и телебашни Франции, ОАЭ, Канады, США, Китая, Японии и Австралии предстанут перед зрителями на фоне природных достопримечательностей этих стран, что обусловлено Годом экологии, проходящим в России. На Останкинском пруду будут установлены фонтаны, горелки, световые приборы. Гостям будет представлено необыкновенное мультимедийное шоу, сочетающее свет, лазеры, хореографию фонтанов и огня, а также, грандиозное пиротехническое шоу. На пруду будет выстроена ледовая площадка для выступления фигуристов. Театральная площадь, знакомая постоянным зрителям «Круга света», впервые в этом году задействует для представлений фасады и Большого, и Малого театров. Все дни фестиваля здесь будут демонстрироваться два тематических световых шоу: «Небесная механика» – об одиночестве и любви, и «Неподвластный времени» – сюжеты по мотивам произведений выдающихся русских драматургов. В парке «Царицыно» ежедневно, с 19:30 до 23:00 посетители смогут увидеть впечатляющий аудиовизуальный спектакль «Дворец чувств» на здании Большого Екатерининского дворца и завораживающее светомузыкальное шоу фонтанов на Царицынском пруду. 24 сентября здесь выступит арт-группа SOPRANO Михаила Турецкого, а в остальные дни уникальный вокал женского коллектива прозвучит в записи, сопровождая собой видеопроекции на фасаде дворца. На следующий день, 25 сентября, даст концерт Народный артист России Дмитрий Маликов. Парк «Царицыно» на весь фестивальный период украсят удивительные инсталляции от ведущих светодизайнеров мира. Финалом фестиваля «Круг света» станет грандиозный фейерверк – первое в России шоу японской пиротехники, которое устроят в Строгинской пойме 27 сентября. Для этого на воде установят баржи, на которых разместят пиротехнические установки. Заряды японского фейерверка значительно больше обычных, каждый выстрел делается вручную, а рисунок получается индивидуальным. Раскроются они на высоте 500 метров, а диаметр световых куполов составит около 240 метров. Фестивальные мероприятия параллельно пройдут и на двух крытых площадках. 24 сентября в театрально-концертном зале «Мир» состоится конкурс «Арт Вижн виджеинг», где команды из разных стран посоревнуются в мастерстве создания световых образов под музыку. А 23 и 24 сентября в Центре Digital October пройдут бесплатные обучающие лекции световых дизайнеров и создателей лазерных инсталляций.