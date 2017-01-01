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Сильные порывы ветра на юго-западе столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
11:01
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В столице значительно похолодало, пасмурно и наблюдаются сильные порывы ветра.

  • 19
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