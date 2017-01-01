"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Памятник оружейнику Михаилу Калашникову открыли в центре Москвы

Памятник оружейнику Михаилу Калашникову открыли в центре Москвы

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
12:00
  • 53
  • 0

19 сентября, в День оружейника России в центре Москвы торжественно открыли памятник оружейнику Михаилу Калашникову. Памятник установлен на пересечении улиц Садовой-Каретной и Долгоруковской. Монумент величиной более чем в 7 метров представляет собой фигуру Калашникова, который держит в руках АК-47. В художественную композицию также входит земной шар и образ святого Георгия Победоносца. Открыла памятник дочь Михаила Елена Калашникова.

  • 53
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

10 0
13:10 | LaimeLaim
Подготовка к открытию фестиваля “Золотая осень”
9 0
13:10 | LaimeLaim
Подготовка фестивалю “Круг света” у Большого театра
21 0
11:00 | Uwis
Торжественное открытие памятника Михаилу Калашникову в центре Москвы
136 2
31.08 20:52 | tim777
Автомобилисты продолжают пользоваться заблокированным выездом с Садового кольца на Ленинский проспект
63 1
18.09 22:18 | denis947
Памятник Михаилу Калашникову открывают в Москве