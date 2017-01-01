Памятник оружейнику Михаилу Калашникову открыли в центре Москвы

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 12:00

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19 сентября, в День оружейника России в центре Москвы торжественно открыли памятник оружейнику Михаилу Калашникову. Памятник установлен на пересечении улиц Садовой-Каретной и Долгоруковской. Монумент величиной более чем в 7 метров представляет собой фигуру Калашникова, который держит в руках АК-47. В художественную композицию также входит земной шар и образ святого Георгия Победоносца. Открыла памятник дочь Михаила Елена Калашникова.