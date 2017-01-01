Акция "Подарок Судьбы" прошла у Новодевичьих прудов в Москве

Автор: DELUXE TV Дата публикации: 13:52

20

20 0

Как и было обещано певицей Ёлкой в июле месяце, семнадцатого сентября, в прошедшее воскресенье, на том же месте в тот же час, в парке у Новодевичьих прудов с абсолютным успехом состоялась очередная акция БФ "Подарок Судьбы" под хештегом "ВСЕМПОСОБАКЕ". Дачные сезоны похоже в этом году закончены, и горожанам теперь ничего не мешает в воскресный день оторвать свои попы от диванов, чтобы причапать на такое замечательное с любой точки зрения мероприятие! С полудня и до шести вечера почти каждые десять минут в руки желающим отдавались милые и очаровательные собаки московских приютов. На выставке-раздачи собак работал детский городок, компьютерные игры, фотобудка с бесплатной распечаткой фото, буфеты с конфетами как для самих двуногих, так и для четвероногих! На сцене в течении всего времени проведения акции Елизавета (она же Ёлка), и её коллеги соведущие, развлекали публику шутками-прибаутками. Каждый факт взятия животного сопровождался торжественной церемонией на сцене с вручением от спонсоров проекта подарков в виде нескольких пакетов корма, медикаментов и иной продукции для собак. За шесть часов было в этот раз роздано 49 счастливых хвостатых питомцев. По сравнению с прошедшей акцией в июле, это рекорд! Со временем телекомпания DELUXE TV обязательно подготовит к публикации сорока пятиминутный документальный фильм об этом мероприятии.