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Танки на Манежной площади в Москве

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
13:09
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На Манежной площади стоят танки, привезенные для съмки кинофильма на Красной плошади. Прохожие с интересом смотрят и фотографируют.

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