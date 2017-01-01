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Подготовка фестивалю “Круг света” у Большого театра

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
13:10
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У Большого театра собрали установки для предстоящего фестиваля “Круг света”.

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