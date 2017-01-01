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Дорога находится в неудовлетворительном состоянии в городе Кяхта Республики Бурятия

Автор:
kyakhta
Дата публикации:
15:07
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Дорога находится в неудовлетворительном состоянии в городе Кяхта Республики Бурятия. Дорога которая на видео, ведёт в оживленный спальный район называемый «городок», дорога не обслуживается, редкий случай, когда на неё приедет спец техника. После дождя там как после атомной войны, следующие видео будет после дождя. Дорогу не ремонтируют, а движение очень оживлённое, порядка 200-300 машин в течении дня проходит.

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