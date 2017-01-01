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Сильный ветер в Донецке

Автор:
Natalia Litvinenko
Дата публикации:
15:10
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В Донецке усилился ветер. Он уже дул два дня, но гораздо слабее. Утром до солнца проснулась- по звуку показалось, что дождь. По свету оказалось, что ветер.

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