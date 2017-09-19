Момент кражи попал на камеру видеорегистратора на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Автор: Аноним Дата публикации: 16:50

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Момент кражи попал на камеру видеорегистратора на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. На первом видео можно разглядеть всех участников кражи. На 23 секунде слева между автобусами появляются 2 участника кражи, далее в кадре на 2 минуте 31 секунде появляется третий участник. На втором видео в начале можно разглядеть сразу всех на 4 секунде. На 2 минуте 18 секунде видео момент кражи. Время на регистраторе не правильное. Время обытия 12.50-13.10 19.09.2017