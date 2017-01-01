"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Предупреждающие таблички о запрете полётов дронов на Красной площади

Предупреждающие таблички о запрете полётов дронов на Красной площади

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
15:44
  • 30
  • 0

На Красной площади установили предупреждающий знак о запрете полётов дронов.

  • 30
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

13 0
16:00 | LaimeLaim
Оформление фестивальной площадки "Золотая осень" на Тверской площади
15 0
15:47 | LaimeLaim
Ход работ по благоустройству на Пречистенской набережной
35 0
02.09 18:09 | LaimeLaim
Предупреждение о запрете кормления голубей у станции метро "Парк Культуры"
56 0
13.04 02:06 | Аноним
Знаки на дорогах Смоленска
48 0
21.08 11:58 | mreportertv
Китайцы предотвратили замыкание электропроводов с помощью коптера