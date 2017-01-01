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Ход работ по благоустройству на Пречистенской набережной

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
15:47
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Продолжаются работы по благоустройству Пречистенской набережной в рамках программы "Моя улица 2017".

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