"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Оформление фестивальной площадки "Золотая осень" на Тверской площади

Оформление фестивальной площадки "Золотая осень" на Тверской площади

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:00
  • 13
  • 0

На Тверской площади приступили к оформлению фестивальной площадки.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

15 0
15:47 | LaimeLaim
Ход работ по благоустройству на Пречистенской набережной
30 0
15:44 | LaimeLaim
Предупреждающие таблички о запрете полётов дронов на Красной площади
36 0
12.09 17:23 | LaimeLaim
ГУМ сменил оформление на осеннее
20 0
13:10 | LaimeLaim
Подготовка к открытию фестиваля “Золотая осень”