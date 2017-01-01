Эвакуация людей из торгового комплекса Мега в Ростове-на-Дону

Автор: MrPavelTaganrog Дата публикации: 16:56

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Сегодня после обеда в торговом комплексе Мега города Ростова-на-Дону началась массовая эвакуация людей без объяснения причин.