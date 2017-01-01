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Главная  /  Репортажи  /  Эвакуация людей из торгового комплекса Мега в Ростове-на-Дону

Эвакуация людей из торгового комплекса Мега в Ростове-на-Дону

Автор:
MrPavelTaganrog
Дата публикации:
16:56
  • 18
  • 0

Сегодня после обеда в торговом комплексе Мега города Ростова-на-Дону началась массовая эвакуация людей без объяснения причин.

  • 18
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