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Дикая лиса ест с рук в Приморском крае

Автор:
nikolay.guselnikov2
Дата публикации:
16:57
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Дикая лиса ест с рук в Приморском крае. Очевидцам удалось заснять, как лиса вышла к людям на трассе Дальнереченск - Восток 2.

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