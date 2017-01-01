"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На МЦК произошёл очередной сбой

На МЦК произошёл очередной сбой

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
18:04
  • 13
  • 0

19 сентября вечером на МЦК произошёл сбой в движении поездов "Ласточка" по часовой стрелке. Задержка длилась 22 минуты.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

11 0
18:25 | Uwis
Низкая облачность и сильный холодный ветер в центре Москвы
60 1
18.09 10:59 | denis947
Последствия пожара на складе на Амурской улице
21 0
17.09 12:51 | Uwis
Многие велосипедисты воспользовались сегодня услугами МЦК.
224 2
29.08 21:29 | Гринфельд Павел
На Казанском направлении произошёл сбой в движение электропоездов и поездов дальнего следования