На МЦК произошёл очередной сбой

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 18:04

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19 сентября вечером на МЦК произошёл сбой в движении поездов "Ласточка" по часовой стрелке. Задержка длилась 22 минуты.