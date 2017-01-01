В центре Москвы открыт сквозной проезд через 1-ю Тверскую-Ямскую улицу между улицами Чаянова и Васильевская

Автор: Uwis Дата публикации: 19:37

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Сквозной проезд через улицу 1-я Тверская-Ямская открылся между улицами Чаянова и Васильевская. Пересечение оснастили светофором, необходимыми дорожными знаками и разметкой, а также комплексами фотовидеофиксации. Раньше 1-ю Тверскую-Ямскую улицу можно было пересечь только в районе Бульварного кольца и у площади Тверская Застава. Объезд занимал длительное время и перепробег в 1,7 километра.