Обстановка у ТРЦ "Гагаринский" после анонимного сообщения об угрозе взрыва

Автор: tim777 Дата публикации: 20:07

46

46 0

19 сентября ТРЦ "Гагаринский" был эвакуирован из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва. По некоторым данным из торгового центра было эвакуировано около 6500 человек. Здание на несколько часов было оцеплено прибывшими на место сотрудниками полиции. После проверки помещений здания кинологами информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Спустя несколько часов торговый центр ста функционировать в штатном режиме.