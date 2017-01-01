На юго-западе Москвы завершились работы по строительству парка "Академический"

Автор: tim777 Дата публикации: 20:41

12

12 0

На юго-западе Москвы полностью завершено создание парка «Академический» площадью 16,5 га. Он расположился между ул. Ферсмана, ул. Дмитрия Ульянова и проспектом 60-летия Октября, неподалеку от Эндокринологического научного центра. Территория, на которой построен парк, изначально имела перепад высот в 2-3 м. Во время строительства эту особенность подчеркнули, установив лестницы и пандусы. Благодаря такому решению парк делится на две части - верхнюю и нижнюю. Часть зеленой зоны занимают искусственные холмы высотой до 3 м. В темное время суток холмы освещают фонари и ландшафтная подсветка. Уточняется, что для активных горожан в парке создан спортивно-игровой кластер площадью почти 3 тыс. кв. м. На его территории располагается футбольное поле с трибунами, баскетбольная площадка, зона воркаута и беговая дорожка со специальным покрытием. Также в парке обустроили три спортивные площадки, из которых одна предназначена для занятий лечебной физкультурой. Для маленьких посетителей в парке обустроено шесть детских площадок.