Сквозной проезд открылся через 1-ую Тверскую-Ямскую улицу в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 20:41

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С улицы Чаянова на улицу Васильевскую и обратно теперь можно проехать через 1-ю Тверскую-Ямскую улицу. Здесь открыт сквозной проезд, оснащенный светофором, дорожными знаками, разметкой и комплексами фото- и видеофиксации. Раньше 1-ю Тверскую-Ямскую улицу можно было пересечь либо в районе Бульварного кольца, либо у площади Тверская Застава. Это занимало довольно долгое время, особенно в часы пик. Проезд по новой связке значительно сократит время в пути. Также новое пересечение на четыре процента разгрузит площадь Тверская Застава, а в некоторых кварталах в два раза повысит автомобильное сообщение. Кроме того, для пяти-шести тысяч жителей, ежедневно использующих хордовое направление, новое пересечение уменьшит перепробеги до 1,7 километра. Центр организации дорожного движения обращает внимание автомобилистов на то, что проезд разрешен только прямо, и просит руководствоваться дорожными знаками. 1-я Тверская-Ямская стала одной из городских улиц, где в этом году проходило благоустройство. В рамках программы «Моя улица» здесь положили новое асфальтовое покрытие, сделали широкие тротуары, убрали воздушные провода под землю, отремонтировали фасады домов, а в конце осени планируют высадить деревья. После проведенных работ увеличилась и пропускная способность улицы: автомобили стали проезжать здесь быстрее. Источник: https://www.mos.ru/