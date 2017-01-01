"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В аэропорту "Храброво" в Калининграде протекла крыша

В аэропорту "Храброво" в Калининграде протекла крыша

Автор:
AnMar
Дата публикации:
13:12
  • 23
  • 0

Впервые столкнулась с тем, что дождь может идти как снаружи, так и внутри аэропорта.

  • 23
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

26 0
18.09 15:19 | Artem_077
В Калининграде льёт сильный дождь: протекает здание ж/д вокзала
43 0
23.09 16:23 | Ольга Кожикова
Задержка рейсов "Вим авиа" в аэропорту Домодедово
132 1
05.01 10:08 | Tigran Madoyan
Выкатка самолета в аэропорту Храброво в Калининграде