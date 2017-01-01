На Волжском бульваре столкнулись две иномарки

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 19.09 22:02

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19 сентября на пересечении Волжского бульвара и 8-й ул. Текстильщиков столкнулись две иномарки "Вольво" и "КИА". Девушка, управлявшая а/м "КИА" выехала на перекрёсток не пропустив а/м "Вольво" , который двигался по Волжскому бульвару (главная дорога). В результате произошло ДТП. Автомобили получили различные механические повреждения. Пострадавших в ДТП нет. На месте работают сотрудники ГИБДД. В районе аварии образовался затор.