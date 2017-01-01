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Главная  /  Репортажи  /  На Волжском бульваре столкнулись две иномарки

На Волжском бульваре столкнулись две иномарки

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
19.09 22:02
  • 71
  • 1

19 сентября на пересечении Волжского бульвара и 8-й ул. Текстильщиков столкнулись две иномарки "Вольво" и "КИА". Девушка, управлявшая а/м "КИА" выехала на перекрёсток не пропустив а/м "Вольво" , который двигался по Волжскому бульвару (главная дорога). В результате произошло ДТП. Автомобили получили различные механические повреждения. Пострадавших в ДТП нет. На месте работают сотрудники ГИБДД. В районе аварии образовался затор.

  • 71
  • 1

Комментарии (1)

  • alextsaryev99
    19.09 22:15
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 22:10
    http://www.mskagency.ru/materials/2706620
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