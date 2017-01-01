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Полёт космических деталей по северо-востоку Москвы

Автор:
Кирилл
Дата публикации:
01:51
  • 36
  • 1

Транспортировка детали космического аппарата на северо-востоке столицы.

Полёт космических деталей по Москве . Видео 10

  • 36
  • 1

Комментарии (1)

  • Кирилл
    02:35
    20 сентября 2017г. час ночи. С Волоколамского шоссе на МКАД выруливает вот такая МАХИНА. Для её безопасного проезда использовалась машина ДПС, страховавшая тягач на поворотах - радиус их был огромным. Аккуратно и вальяжно машина шла до Алтушки, куда благополучно и свернула. Думается мне, что путь она держит на ВВЦ, но это лишь домыслы, так сказать, вырезки из памяти о "Буране" и "ВДНХ"... :)
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