Халатность бригады скорой помощи в Санкт-Петербурге

Автор: Юлия Игоревна Дата публикации: 13:54

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Сегодня утром увидели лежащего на земле около бордюра на придворовой территории мужчину. Мужчина держался за сердце и лежал в неестественной позе, на вид ему лет 45. Сразу вызвали скорую. Скорая приехала через 15 минут. Проехала медленно мимо мужчины и остановилась метрах в 30 от него. В течение инут 10 из машины так никто и не вышел. Повторно набрали скорую. В ответ услышали, что "мужчина о казался от осмотра"! Как так? Мы сказали, что к нему даже не вышли и что мы все снимаем на телефон. У нас приняли вызов повторно. Ничего не изменилось. Кроме того, что скорая отъехала подальше, чтоб ее было не видно. Но из самрй дальней комнаты мы всё-таки наблюдали за происходящим. К мужчине опять никто не шел. После третьего звонка из машины неспеша вышел фельдшер, покурить. Когда мы звонили четвертый раз (а до это все звонки сопоовождались "отказом от осмотра"), мы пригрозили, что все происходящее снимаем и так не оставим. На улице +7°, человек просто замерзнет... в ответ на меня накричали, что я уже не первый раз звоню и бросили трубку. Поавда, после этого появился фельдешер. Неспеша стал тормошить (!!!) мужчину. А вот, когда заметили нас с телефонами, работа скорой стала наплминать работу скорой. Мужчину увезли. Судьба его не известна... надеемся, что родные его дождутся. Откуда возьмется уважение к скорой? Ведь такие люди "клеймят" и нормальных фельдешеров, врачей. Как и те равнодушные, проходящие мимо.