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Давка и задержка рейса произошла в аэропорту Симферополя

Автор:
orangefm
Дата публикации:
12:49
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Ужасная давка и задержка рейсов в Аэропорту Симферополя. Кондиционеры не работают. Люди задыхаются.

  • 4
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Комментарии (0)

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