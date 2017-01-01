"Скорая помощь" перевернулась в результате ДТП на Ленинском проспекте

Автор: denis947 Дата публикации: 14:01

167

167 0

На юго-западе столицы автомобиль столкнулся с каретой «скорой помощи». В результате пострадали три человека, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления ГИБДД. «В 11:15 на пересечении Ленинского и Университетского проспектов произошло столкновение автомобиля Hyundai и машины «скорой помощи». В результате пострадали трое», - рассказали в ведомстве. По предварительным данным, пострадал водитель Hyundai и два человека, находившихся в карете «скорой помощи». На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Ведется проверка, устанавливаются причины аварии.