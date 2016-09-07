У Керченской переправы изменились правила перевозок

Автор: PAREN Дата публикации: 16:45

16

16 0

Так получилось что 18 сентября пересекал Керченский пролив на пароме. Как выяснилось с 01 сентября 2017г. в правилах перевозках Керченской переправы произошли изменения. До 01 сентября паромы перевозили всех. А после 01 сентября одни паромы перевозят только грузовики, другие только легковые машины и автобусы. Ночью, если автобусы есть, а легковых машин нет то время отправки парома могут перенести и подождать пока наберутся легковые машины. А днем, несколько паромов перевозят только легковые машины. Из-за таких нововведений время переправы увеличилось.