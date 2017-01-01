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Комфортный тёплый день выдался сегодня в столице

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
18:48
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Комфортный тёплый день выдался сегодня в столице. К вечеру на улице людей меньше не становится, многие идут гулять, пока держится хорошая погода.

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