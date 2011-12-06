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Пресс-показ фрагментов бронзовой чаши, найденной на Биржевой площади в Москве

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
19:57
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Департамент культурного наследия города Москвы провёл пресс-показ фрагментов бронзовой чаши XVI века, которая была найдена во время археологических раскопок на Биржевой площади в Москве минувшим летом. Чаша примечательна своей чеканкой, в частности, строками авторства персидского поэта Хафиза Ширази: «Виночерпий, светом вина озари нашу чашу, певец, спой, что дела мира пошли по нашему желанию. Мы в нашей чаше видим отражение лица друга, о не знающий наслаждения нашего непрестанного пьянства! Никогда не умрет тот, чье сердце оживлено любовью, записана в тетради мироздания наша вечность. До тех пор продолжается кокетство и величание стройных станом».

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