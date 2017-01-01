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Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с автобусом на юге Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
19:58
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Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с автобусом на юге Москвы. Авария с участием легкового автомобиля Лада и рейсового автобуса произошла на Кировоградской улице у станции метро "Южная". Легковой автомобиль протаранил автобус, пересекавший Кировоградскую улицу. В результате столкновения пассажир автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП в машине Скорой помощи, второй пассажир и водитель были госпитализированы в больницы. В момент аварии автобус был без пассажиров. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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