Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с автобусом на юге Москвы
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 19:58
-
- 3
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с автобусом на юге Москвы. Авария с участием легкового автомобиля Лада и рейсового автобуса произошла на Кировоградской улице у станции метро "Южная". Легковой автомобиль протаранил автобус, пересекавший Кировоградскую улицу. В результате столкновения пассажир автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП в машине Скорой помощи, второй пассажир и водитель были госпитализированы в больницы. В момент аварии автобус был без пассажиров. Все обстоятельства случившегося выясняются.
- 3
Комментарии (0)