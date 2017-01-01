Транспортировка металлических отходов по Москва-реке

Автор: tim777 Дата публикации: 20:45

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20 сентября во второй половине дня по акватории Москва-реки проходило крупногабаритное судно. На барже перевозились несколько тонн металлических отходов. Баржа двигалась со стороны Нагатинского затона мимо набережных центрального округа. По всей видимости была организована транспортировка вторичного сырья для дальнейшей переработки. Как правило грузовое судоходство на Москва-реке не носит регулярный характер и поэтому заметить в черте мегаполиса крупное судно, которое транспортирует какие-либо грузы является редким явлением.