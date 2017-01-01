Мазутные фракции, бытовой мусор обнаружены в реке Яуза

Автор: tim777 Дата публикации: 22:00

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На юго-востоке Москвы в районе Лефортово в акватории реки Яуза снова обнаружены экологические проблемы. Река не раз становилась героиней новостных сюжетов о различного рода экологических происшествиях, которые носят регулярный характер. Неоднократно в одних и тех же местах обнаруживались несанкционированные сбросы отходов, регулярные загрязнения в виде бензиновых пятен, что естественным образом не раз сказывалось на местной фауне. За прошедшее лето фиксировалось несколько случаев обнаружения мёртвой рыбы. Не стали исключением и эти дни. Как сообщают местные жители, сегодня в районе Лефортовского моста они обнаружили чёрные пятна, отдаленно напоминающие мазутные фракции, которые растянулись россыпью вдоль Красноказарменной набережной в направлении центра. В некоторых местах, особенно на участках акватории со стоячей водой ощущался стойкий запах горюче-смазочных материалов. Чуть далее черные пятна неизвестного происхождения редели и в конечном случае вовсе заканчивались, что позволяет говорить о локальном загрязнении. В районе набережной Академика Туполева возле пешеходного моста химический мусор заменялся уже мусором бытового происхождения. Десятки целлофановых пакетов, а также тары из под напитков и соков подхваченные течением направлялись вдоль береговой линии в сторону шлюза.