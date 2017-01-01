В Люблино в ТЯК "Москва" полиция пресекла массовую драку

Автор: dsadykova Дата публикации: 20.09 23:19

32

32 0

32

32 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/193641

Сотрудники полиции пресекли попытку бытового конфликта между охранником и работником торгового комплекса на Тихорецком бульваре. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.«Сегодня сотрудниками полиции пресечена попытка бытового конфликта между сотрудником и охранником торгового комплекса на Тихорецком бульваре д. 1. Участники доставлены в ближайшее отделение полиции», - сказал собеседник агенства, добавив, что по факту произошедшего проводится проверка, на месте работают сотрудники полиции.В свою очередь, источник агентства «Москва» уточнил, что инцидент произошел в среду, 20 сентября, около 16:00. В результате конфликта, пострадал работник торгового комплекса.