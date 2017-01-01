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Главная  /  Репортажи  /  В Люблино в ТЯК "Москва" полиция пресекла массовую драку

В Люблино в ТЯК "Москва" полиция пресекла массовую драку

Автор:
dsadykova
Дата публикации:
20.09 23:19
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Сотрудники полиции пресекли попытку бытового конфликта между охранником и работником торгового комплекса на Тихорецком бульваре. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«Сегодня сотрудниками полиции пресечена попытка бытового конфликта между сотрудником и охранником торгового комплекса на Тихорецком бульваре д. 1. Участники доставлены в ближайшее отделение полиции», - сказал собеседник агенства, добавив, что по факту произошедшего проводится проверка, на месте работают сотрудники полиции.

В свою очередь, источник агентства «Москва» уточнил, что инцидент произошел в среду, 20 сентября, около 16:00. В результате конфликта, пострадал работник торгового комплекса.
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