Ажиотаж в связи с закрытием магазина Седьмой Континент в Москве

Автор: reporterA94 Дата публикации: 20.09 23:13

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Жители района Бирюлёво Восточное, живущие рядом с магазином "Седьмой континент" на Элеваторной улице, - спешат посетить торговую точку с целью приобрести товары по скидке в 30% и более . Такую скидку на распродаже установила администрация торговой сети в связи с закрытием магазина розничных товаров. Таким образом, у автора данного репортажа на два больших пакета продуктов и сладостей - ушло всего ~250 рублей, когда в обычные дни могло уйти свыше 600 рублей. Сотрудники магазина рассказали, что акция продлится вплоть до 27 сентября или же раньше, как закончится весь товар. Однако, в результате ажиотажа среди покупателей - десятки стеллажей оказались уже пустыми. Сообщается, что бренд "Седьмой континент", а также остатки его товаров перейдут самарскому холдингу "Сладкая жизнь", который продвигает в России сети Spar, Eurospar и Spar Express.​