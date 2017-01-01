"Скорая помощь" перевернулась в ДТП на Севастопольском проспекте
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 20.09 23:11
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На юго-западе столицы произошло ДТП с участием машины «Скорой помощи» и иномарки "Мерседес". На пересечении Севастопольского проспекта и улицы Каховка столкнулись реанимационный автомобиль Скорой помощи частной клиники и легковой автомобиль марки Mercedes. В результате ДТП пострадали водитель и медицинский работник «Скорой». Медицинский автомобиль от сильнейшего удара перевернулся на бок, а иномарка вылетела на тротуар. На месте аварии работают экстренные службы города. Все обстоятельства случившегося выясняются.
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