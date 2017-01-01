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Пасмурно и дождливо в столичном регионе

Автор:
Max_019
Дата публикации:
10:30
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Утром в столице и области наблюдается пасмурная погода с моросящим дождём. На улице комфортная погода.

  • 28
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