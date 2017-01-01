В центре Москвы открылся поворот на Ленинский проспект с Садового кольца

Автор: tim777 Дата публикации: 11:51

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Открыт поворот с внутренней стороны Садового кольца на Ленинский проспект через проезд Апакова, сообщили в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения». «Центр организации дорожного движения правительства Москвы информирует водителей, что на внутренней стороне Садового кольца открыт новый поворот на Ленинский проспект через проезд Апакова. Полностью завершены работы на ул. Житная, ул. Мытная и проезде Апакова, проведено изменение разметки на проезде Апакова - организовано по четыре полосы движения в каждую сторону на пересечении с ул. Мытная», - говорится в сообщении. Уточняется, что новый поворот позволит организовать дополнительный удобный выезд с внутренней стороны Садового кольца через ул. Житная, ул. Мытная и проезд Апакова на Ленинский проспект в сторону области. Водителей просят быть более внимательными и следовать указаниям дорожных знаков и информационных щитов. Новый маршрут сократит время выезда с Садового кольца на Ленинский проспект до 5-10 минут в час пик.