Ход работ по строительству путепровода в городе Одинцово

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47 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/193655

В подмосковном городе Одинцово продолжается строительство путепровода – моста, который соединит две части города. Этот объект важен для жителей Одинцово и Одинцовского района. Путепровод, который ждут с советских времён, позволит попадать из одной части города в другую не через длинную петлю, а напрямую. И тратить на это не полчаса, а всего 5 минут. Это глобальная стройка, большой проект, ставший возможным благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва.Путепровод в Одинцово будет состоять из 4-х полос – по две в каждую сторону. Скорость движения по дороге составит 80 км/ч. Помимо легковых автомобилей по путепроводу пойдёт и общественный транспорт.Строительство путепровода началось в 2010 году. Тогда завершили лишь первую очередь, но дальнейшие работы были заморожены из-за финансовых проблем. Строительство было возобновлено весной 2016 года.