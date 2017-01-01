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Ход работ по строительству путепровода в городе Одинцово

Автор:
Max_019
Дата публикации:
12:33
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В подмосковном городе Одинцово продолжается строительство путепровода – моста, который соединит две части города. Этот объект важен для жителей Одинцово и Одинцовского района. Путепровод, который ждут с советских времён, позволит попадать из одной части города в другую не через длинную петлю, а напрямую. И тратить на это не полчаса, а всего 5 минут. Это глобальная стройка, большой проект, ставший возможным благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

Путепровод в Одинцово будет состоять из 4-х полос – по две в каждую сторону. Скорость движения по дороге составит 80 км/ч. Помимо легковых автомобилей по путепроводу пойдёт и общественный транспорт.
Строительство путепровода началось в 2010 году. Тогда завершили лишь первую очередь, но дальнейшие работы были заморожены из-за финансовых проблем. Строительство было возобновлено весной 2016 года.
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