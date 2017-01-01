Свежеуложенный асфальт снимают с дороги в Белгороде

Автор: belstar Дата публикации: 13:58

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Не далее как месяц орловские подрядчики содрали старое покрытие и уложили новый слой асфальта на участке федеральной трассы М2 (Москва-Симферополь). Кстати прежнее покрытие не имело особых повреждений и для жителей других регионов было бы просто подарком иметь такую дорогу. Но не белгородцам. У нас её в вновь сдирают спецтехникой - провоцируя автомобильные пробки на участке трассы. Автомобилисты шутят, что орловцам самим понравился их асфальт и они сдирают его, что бы уложить на своих дорогах в Орле.