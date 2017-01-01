"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Подтопление образовалось на дороге в Новокузнецке

Подтопление образовалось на дороге в Новокузнецке

Автор:
kem752
Дата публикации:
16:39
  • 33
  • 0

Подтопление образовалось на дороге в Новокузнецке. Такая лужа образуется после сильных дождей, сливная канализация не справляется, один люк заварили.

  • 33
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

5 0
17:14 | Гринфельд Павел
Прохладный день выдался в Москве
24 0
18.09 15:19 | Artem_077
В Калининграде льёт сильный дождь: протекает здание ж/д вокзала
32 0
18.09 13:24 | sap1210
Подтопление после дождя на улицах Калининграда
56 0
18.08 15:40 | VeraVera
Кошка-экономист попала на видео в Новокузнецке