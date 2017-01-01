Подтопление образовалось на дороге в Новокузнецке

Автор: kem752 Дата публикации: 16:39

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Подтопление образовалось на дороге в Новокузнецке. Такая лужа образуется после сильных дождей, сливная канализация не справляется, один люк заварили.